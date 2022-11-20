Маурисио Почеттино сравнил Мбаппе с Месси и Неймаром
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил форварда парижан Килиана Мбаппе с его одноклубниками – нападающими Лионелем Месси и Неймаром.
«Мбаппе моложе Месси и Неймара, он всё ещё не достиг зрелости. Он зверь, у него яркая харизма, но Килиану нужно найти себя. Месси и Неймар – они более ответственны, хотя это и проявляется по-разному. Килиан же продолжает искать себя», — приводит слова Почеттино El Pais.
В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и стал автором пяти результативных передач.
Форвард выступит со сборной Франции на мундиале в Катаре. На групповой стадии турнира французы встретятся с командами Австралии, Дании и Туниса.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
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