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Маурисио Почеттино сравнил Мбаппе с Месси и Неймаром

Маурисио Почеттино сравнил Мбаппе с Месси и Неймаром
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил форварда парижан Килиана Мбаппе с его одноклубниками – нападающими Лионелем Месси и Неймаром.

«Мбаппе моложе Месси и Неймара, он всё ещё не достиг зрелости. Он зверь, у него яркая харизма, но Килиану нужно найти себя. Месси и Неймар – они более ответственны, хотя это и проявляется по-разному. Килиан же продолжает искать себя», — приводит слова Почеттино El Pais.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и стал автором пяти результативных передач.

Форвард выступит со сборной Франции на мундиале в Катаре. На групповой стадии турнира французы встретятся с командами Австралии, Дании и Туниса.

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