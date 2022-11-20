Официально: Бензема пропустит весь чемпионат мира из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции, обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема не сможет принять участия в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщается в официальном аккаунте сборной Франции в «Твиттере».
«Из-за травмы четырёхглавой мышцы левого бедра Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда разделяет печаль Карима и желает ему скорейшего выздоровления», – гласит публикация.
Бензема восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. В субботу, 19 ноября, Карим присоединился к партнёрам, но получил новую мышечную травму и не смог закончить тренировку.
Стартовый матч французов на ЧМ-2022 с австралийцами состоится 22 ноября в 22:00 мск. Также участниками группы D являются сборные Дании и Туниса. Франция — действующий чемпион мира. В 2018 году в России команда Дидье Дешама победила в финале хорватов.
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Гол Бензема в октябре в матче с «Эльче»
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