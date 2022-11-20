Карим Бензема высказался о пропуске ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал пропуск чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре из-за травмы.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне оставить своё место тому, кто может помочь нашей группе провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения поддержки», — написал Бензема в своей социальной сети.

Ранее Бензема восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. В субботу, 19 ноября, форвард присоединился к партнёрам, но получил новую мышечную травму и не смог закончить тренировку.

Сборная Франции в группе на ЧМ-2022 сыграет с Австралией, Данией и Тунисом. Первый матч на турнире команда проведёт 22 ноября.

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