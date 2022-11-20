Вадим Евсеев прокомментировал поражение «Шинника» в Калининграде

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался о стартовом матче 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором его команда на выезде в Калининграде потерпела поражение от «Балтики» со счётом 0:1.



«Первый тайм нам не удался. Соперник оказывал давление. Дальше «Балтика» имела преимущество, но к голу в наши ворота привело стандартное положение. Вспомнить, чтобы ещё у соперника были стопроцентные моменты, я не могу. Мы же проигрывали борьбу, проигрывали индивидуальные единоборства. И у нас не было контригры, чтобы за счёт неё сдержать соперника.



Долго мы не можем победить на выезде. В первом матче обыграли в Жигулёвске «Акрон», но дальше в гостях набрали только одно очко», – сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции.

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