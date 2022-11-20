Левый защитник сборной Сербии: сделаю всё, чтобы остановить Неймара

Защитник польской «Легии» и национальной сборной Сербии Филип Младенович высказался о предстоящем старте чемпионата мира в Катаре. Первым соперником сербов в группе будет сборная Бразилии.



«Чемпионат мира со сборной Сербии был моей мечтой. Это вершина моей карьеры. Я очень хочу сыграть на большом турнире. Даже просто быть там – это уже нечто особенное. Перед нами большие вызовы, но и большие возможности. Мы приехали в Катар после очень хорошего периода. Выиграли отборочную группу, хотя там была очень сильная Португалия. И у нас отличная атмосфера в команде, но кроме того – сильный состав, собственная идея игры и большой потенциал.



Первый матч – с Бразилией. Соперник не нуждается в представлении, но для нас это всего лишь стартовая игра. Наша первая задача – выход из группы. Мы хотим оставаться в Катаре как можно дольше. Могу пообещать вам: если сыграю с Бразилией, то сделаю всё, чтобы остановить Неймара. Хотя мне будет нелегко. Я амбициозен и очень хочу получить свой шанс. Мечта быть на чемпионате мира сбылась, но я не хотел бы остановиться только на этом», – приводит слова Младеновича официальный сайт «Легии».

Сборная Сербии стартует на чемпионате мира 24 ноября матчем с Бразилией. Начало – в 22:00 мск. Двумя другими участниками группы G являются сборные Швейцарии и Камеруна.

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