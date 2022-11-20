Буффон удивил выбором сборной, за которую будет болеть на чемпионате мира

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Парму» в возрасте 44 лет, назвал команду, которую будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира.



«Вообще, первое, что мне приходит на ум – это незаинтересованность. Если бы Италия попала на чемпионат мира, другое дело, тогда только она была бы в моей голове. За кого буду болеть в её отсутствие? Конечно, большие турниры всегда вызывают интерес. Иногда больше следишь за своими бывшими партнёрами по команде. Однако в данном случае назову команду, которая не является фаворитом, но которой симпатизирую давно. Для меня это всегда был Камерун – ещё с детства», – приводит слова Буффона O Jogo.

Чемпионат мира стартует в Катаре в воскресенье, 20 ноября. Мундиаль откроет матч хозяев с Эквадором, начало – в 19:00 мск. Сборная Камеруна выступит в группе G, её соперники – Швейцария, Сербия и Бразилия.

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Эффектный сейв Буффона за «Парму»