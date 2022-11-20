Платини: я не получал никаких приглашений на ЧМ-2022, не собираюсь туда ехать

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что не поедет на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Я не получал никаких приглашений, кроме как от многих СМИ, и я не собираюсь туда ехать», — приводит слова Платини L’Équipe.
Ранее бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что чемпионат мира 2022 года должен был пройти в США, однако глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе президента Франции.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. В стартовом матче турнира, который состоится 20 ноября, национальная команда Катара встретится с Эквадором. Начало матча – в 19:00 мск.
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