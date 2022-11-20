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Стала известна основная трансферная цель «Арсенала» на январь 2023 года

Стала известна основная трансферная цель «Арсенала» на январь 2023 года
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Лондонский «Арсенал» считает своей главной целью приобретение вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Именно англичане уже на протяжении длительного периода времени считаются основным претендентом на 21-летнего игрока, однако сделка затрудняется в связи с требованиями «Шахтёра».

«Думаю, главная трансферная цель «Арсенала» на январь – Мудрик. Клубу очень интересен этот игрок, однако проблема в его цене – «Шахтёр» хочет выручить крупную сумму от его продажи и достичь согласия будет непросто», – сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за «Шахтёр». В нынешнем сезоне Мудрик в 17 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» сделал «горнякам» предложение в размере € 60 млн, а переход футболиста в стан «канониров» может состояться в зимнее трансферное окно.

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