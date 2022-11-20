Стала известна основная трансферная цель «Арсенала» на январь 2023 года

Лондонский «Арсенал» считает своей главной целью приобретение вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Именно англичане уже на протяжении длительного периода времени считаются основным претендентом на 21-летнего игрока, однако сделка затрудняется в связи с требованиями «Шахтёра».

«Думаю, главная трансферная цель «Арсенала» на январь – Мудрик. Клубу очень интересен этот игрок, однако проблема в его цене – «Шахтёр» хочет выручить крупную сумму от его продажи и достичь согласия будет непросто», – сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он играл в академии «Днепра», а с 2016 года выступает за «Шахтёр». В нынешнем сезоне Мудрик в 17 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал восемь результативных передач.



Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» сделал «горнякам» предложение в размере € 60 млн, а переход футболиста в стан «канониров» может состояться в зимнее трансферное окно.

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