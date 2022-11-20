«Манчестер Юнайтед» готов подать в суд на Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» не исключает возможности иска в суд против форварда команды Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

По сведениям источника, в клубе не хотят доводить дело до суда, но всё же готовы сделать это, если игрок откажется от расторжения контракта. Именно досрочное прекращение соглашения является приоритетным вариантом для «МЮ».

Руководство команды не хочет, чтобы Роналду возвращался в расположение клуба после чемпионата мира в Катаре, так как поддерживает мнение главного тренера Эрика тен Хага о том, что португалец должен покинуть «МЮ».

Ранее Криштиану Роналду во время интервью Пирсу Моргану сделал ряд громких заявлений, после которых появились слухи о желании английского клуба прекратить сотрудничество со звёздным португальцем.

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