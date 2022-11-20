«Манчестер Сити» может подписать Месси летом 2023 года

Руководство английского «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси летом 2023 года, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, боссы «горожан» хотят, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с Эрлингом Холандом и Кевином Де Брёйне под руководством Хосепа Гвардиолы.

Сам Месси на данный момент рассматривает два варианта продолжения карьеры: продление контракта с «ПСЖ» или возвращение в каталонскую «Барселону», которую возглавляет его друг и бывший товарищ по команде Хави.

Сообщается, что аргентинец должен принять решение касательно продолжения своей карьеры после завершения выступления на чемпионате мира в Катаре.

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