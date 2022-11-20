Морган — о Роналду: за 3 месяца невозможно превратиться в парня, который не может играть

Известный журналист и телеведущий Пирс Морган, взявший интервью у форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировал ситуацию с игроком.
«Ну, я думаю, очень маловероятно, что он вернётся в «Манчестер Юнайтед». Криштиану всё знал, когда давал это интервью. Это очень маловероятно по всем причинам, о которых он заявил. Считаю, что Роналду и «МЮ» близки к расходу.
Клуб долгое время находился в отчаянии. Роналду вернулся в прошлом сезоне и забил 24 гола. Просто чтобы напомнить всем: в АПЛ он забил на один гол больше, чем Гарри Кейн, входящий в тройку-четвёрку лучших нападающих мира.
Криштиану также забил шесть мячей в Лиге чемпионов, и, как он отметил, за три месяца невозможно превратиться из такого футболиста в парня, который уже не может играть. Его сердце было с «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как ему исполнилось 18 лет.
Он скинул много «бомб правды». Я верю Роналду и думаю, что многим болельщикам «Манчестер Юнайтед» лучше было бы послужить себе и своему клубу, выслушав его. Когда кто-то такого калибра говорит, что у «МЮ» нулевой прогресс в последние 12 лет, то они должны отнестись к этому очень серьёзно», — приводит слова Моргана talkSPORT.
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