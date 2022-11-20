Рангник высказался о выступлениях «Милана» в 2022 году

Немецкий рулевой сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал последние успехи итальянского «Милана». Напомним, в минувшем сезоне подопечные Стефано Пиоли стали обладателями скудетто, а недавно пробились в плей-офф Лиги чемпионов.



«В нашей сборной есть игроки, которые играют в Италии, — Порш, Арнаутович. Это важный чемпионат. «Наполи» является пока что непобедимым, а «Милан» выиграл cкудетто в прошлом году, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, в общем, хорошо выступает», — цитирует 63-летнего немца pianetamilan.it.



Напомним, в ходе сезона-2021/2022 Рангник на временной основе возглавлял «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера. Было объявлено, что впоследствии он станет консультантом манкунианцев, однако в итоге «красные дьяволы» сообщили о полном расставании со специалистом. В июне 2022 года состоялся первый поединок Рангника на посту рулевого сборной Австрии.

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