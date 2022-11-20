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Ван дер Сар — об Антони: в руках «МЮ» — потенциальная звезда мирового уровня

Ван дер Сар — об Антони: в руках «МЮ» — потенциальная звезда мирового уровня
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар высказался о перспективах вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

«В руках «Манчестер Юнайтед» — потенциальная звезда мирового уровня. Антони всё ещё молод и обладает большим потенциалом.

Мы тестировали «МЮ», на что они готовы пойти, чтобы купить Антони. Впрочем, мы хотели сохранить его ещё на год», — приводит слова голландца The Athletic.

22-летний Антони родился и играл в Бразилии до 2021 года, когда перешёл в нидерландский «Аякс». В августе 2022 года нападающий стал игроком клуба «Манчестер Юнайтед», который заплатил за футболиста € 95 млн.

В текущем сезоне на счету футболиста три забитых гола в шести матчах английской Премьер-лиги.

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