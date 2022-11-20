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Роналду получил предложения от клубов МЛС и Аравии, но хочет играть в Лиге чемпионов

Роналду получил предложения от клубов МЛС и Аравии, но хочет играть в Лиге чемпионов
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который до зимнего трансферного окна наверняка расторгнет контракт с командой, получил два выгодных предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, сам 37-летний португалец хочет остаться в европейском футболе и вновь сыграть в Лиге чемпионов — в турнире, в котором он является лучшим бомбардиром за всю историю (140 голов). В нынешнем сезоне Роналду вместе с «Манчестер Юнайтед» выступает в Лиге Европы, где в 1/16 финала манкунианцы сыграют с «Барселоной».

Напомним, за последнюю неделю свет увидело полное интервью Криштиану Роналду, которое он дал журналисту Пирсу Моргану. Там спортсмен не лучшим образом отозвался о своём нынешнем клубе, тренере и бывших одноклубниках.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик:

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