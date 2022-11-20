Эрик Дайер: допускал мысль, что моя карьера в сборной Англии уже завершена

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер признался, что не исключал возможного завершения международной карьеры после пропуска Евро.



«Я бы солгал, если бы сказал, что не допускал мысли, что моя карьера в сборной завершена. Такие мысли приходили мне в голову. Когда я пропустил Евро-2020, это, очевидно, был один из худших моментов в моей карьере. Но я считаю, что моя карьера довольно хороша, если это один из худших её моментов.



Я благодарен за то, что сейчас я в сборной. Это хорошо для меня по многим причинам. Это побудило меня демонстрировать свой лучший футбол. Во всём всегда нужно находить положительные стороны. Да, я думал о завершении международной карьеры, но очень горжусь, что мне удалось пробиться обратно», — приводит слова Дайера Sky Sports.