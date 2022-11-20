Агуэро потроллил Торреса за отношения с дочерью главного тренера Испании Энрике

Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро на своей стрим-трансляции потроллил бывшего одноклубника Феррана Торреса за отношения с дочерью главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.
Агуэро. Я слышал, что ты встречаешься с дочерью Луиса Энрике?
Торрес. Так и есть, это правда.
Агуэро. Ты в курсе, что сейчас он параллельно стримит (смеётся)?
Торрес. Хватит, я ухожу.
Агуэро (Бускетсу). Что тут сказать (смеётся)? Я лишь спросил у него про дочь Энрике, а он сразу ушёл. Что вы хотите от меня (смеётся)? Ферран обделался, как только я захотел узнать что-то про его девушку.
Напомним, Ферран Торрес вызван в сборную Испании для участия на чемпионате мира в Катаре.
Агуэро летел в Катар на ЧМ-2022 вместе с болельщиками Бразилии. Видеоролик:
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