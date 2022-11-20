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Одноклубник Бензема по «Реалу» Родриго поддержал Карима, который пропустит чемпионат мира

Одноклубник Бензема по «Реалу» Родриго поддержал Карима, который пропустит чемпионат мира
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Нападающий сборной Бразилии Родриго, выступающий с форвардом Франции Каримом Бензема в мадридском «Реале», прокомментировал тот факт, что его одноклубник не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.

«Лучшие должны соревноваться с лучшими. Карима будет не хватать на чемпионате мира. Выздоравливай, Карим Бензема», — написал Родриго в своих соцсетях.

Напомним, вчера, 19 ноября, 34-летний Бензема впервые начал тренировки в общей группе сборной Франции. Он не смог закончить занятие из-за нового повреждения. Ещё со времени предыдущей травмы сообщалось, что Карим, вероятно, пропустит первый матч с Австралией, но теперь он выбыл из турнира окончательно.

Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции. Видеоролик:

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