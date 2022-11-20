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Хлусевич: в Таджикистане очень тяжёлое поле — это ужасно. После игры не чувствовал стопы

Хлусевич: в Таджикистане очень тяжёлое поле — это ужасно. После игры не чувствовал стопы
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Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал о состоянии поля на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, на котором национальная команда проводила товарищеский матч с Таджикистаном (0:0).

«И в матче с Киргизией, и в матче с Таджикистаном поле было тяжеловатым. Но в Киргизии хотя бы натуральный и мягкий газон, в отличие от Таджикистана. Там ужасно – поле очень твёрдое. После игры не чувствовал стопы. В любом случае в РПЛ привыкаешь к хорошим газонам. Последний раз на искусственном играл года два в Уфе. Отвык.

Карпин сказал, что против Киргизии играли безобразно? Было много новых ребят, в том числе и я. Думаю, это тоже влияет. А уже с Таджикистаном старались выполнять больше задач, которые ставил Георгич. Тренер говорит, что играли лучше. Значит, так и есть. Думаю, игра с Таджикистаном тренера удовлетворила больше. Не могу сказать, что с Киргизией было прямо недовольство. Разобрали ошибки, учли их», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Да что не так с этой сборной России? Много новых игроков, но Таджикистану даже не забили! Да что не так с этой сборной России? Много новых игроков, но Таджикистану даже не забили!
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