Хлусевич — о критиках сборной России: они должны что-то говорить. Вообще их не слушаю

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о критике в адрес национальной команды.

«Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю. Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд на Центральном республиканском стадионе в Душанбе завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Узбекистаном. Матч состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.