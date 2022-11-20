Мостовой: не смотрел матч России с Таджикистаном. И с Узбекистаном смотреть не буду
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, будет ли смотреть товарищеский матч сборных России и Узбекистана, который состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток прозвучит в 15:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сборная России должна была побеждать Таджикистан. Даже не должна — обязана! Это команда, которая идёт во второй сотне. Я не смотрел игру с Таджикистаном. И с Узбекистаном смотреть не буду. Начинается же чемпионат мира — вот это и будем смотреть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В предыдущем матче команда Валерия Карпина не сумела обыграть сборную Таджикистана (0:0).
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