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Хавбек «Барселоны» Бускетс подтвердил, что зимой сможет вести переговоры с другими клубами

Хавбек «Барселоны» Бускетс подтвердил, что зимой сможет вести переговоры с другими клубами
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что в январе 2023 года сможет вести переговоры с другими командами. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

«Да, в январе я смогу вести переговоры с другими клубами», — приводит слова Бускетса BarcaUniversal в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что клуб не намерен продлевать контракт со своим капитаном. То же самое чувствовал и Бускетс, который хотел уйти в зимнее трансферное окно: им интересуются клубы американской МЛС.

34-летний Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года. Он дебютировал в первой команде при Хосепе Гвардиоле и выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.

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