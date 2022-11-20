Хавбек «Барселоны» Бускетс подтвердил, что зимой сможет вести переговоры с другими клубами

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что в январе 2023 года сможет вести переговоры с другими командами. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.
«Да, в январе я смогу вести переговоры с другими клубами», — приводит слова Бускетса BarcaUniversal в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что клуб не намерен продлевать контракт со своим капитаном. То же самое чувствовал и Бускетс, который хотел уйти в зимнее трансферное окно: им интересуются клубы американской МЛС.
34-летний Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года. Он дебютировал в первой команде при Хосепе Гвардиоле и выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.
Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26