Бояринцев: не думаю, что Дзюба хочет закончить карьеру в 34 года. Ещё может пошуметь в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил мнение, что экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба мог бы продолжить карьеру в РПЛ. Недавно россиянин разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».



«У Дзюбы достаточно неплохой возраст: ещё может пошуметь в РПЛ. Всё-таки рано или поздно должна появиться хоть какая-то объективность в плане того, что уже не будет таких контрактов, которых хочется. Если у Артёма ещё остались футбольные амбиции, то он пойдёт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В пяти матчах за турецкую команду Артём Дзюба сумел забить один гол.