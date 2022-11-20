Бояринцев: не думаю, что Дзюба хочет закончить карьеру в 34 года. Ещё может пошуметь в РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил мнение, что экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба мог бы продолжить карьеру в РПЛ. Недавно россиянин разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
«У Дзюбы достаточно неплохой возраст: ещё может пошуметь в РПЛ. Всё-таки рано или поздно должна появиться хоть какая-то объективность в плане того, что уже не будет таких контрактов, которых хочется. Если у Артёма ещё остались футбольные амбиции, то он пойдёт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В пяти матчах за турецкую команду Артём Дзюба сумел забить один гол.
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