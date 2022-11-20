Даниил Хлусевич: полностью согласен с Карпиным — Узбекистан не слабее Словакии и Словении

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич отреагировал на высказывание главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Ранее специалист заявил, что сборная Узбекистана не слабее Словакии и Словении.
«Полностью согласен с Карпиным — Узбекистан не слабее Словакии и Словении», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Товарищеский матч сборных Узбекистана и России состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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