Даниил Хлусевич: полностью согласен с Карпиным — Узбекистан не слабее Словакии и Словении

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич отреагировал на высказывание главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Ранее специалист заявил, что сборная Узбекистана не слабее Словакии и Словении.

«Полностью согласен с Карпиным — Узбекистан не слабее Словакии и Словении», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Товарищеский матч сборных Узбекистана и России состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.