Даниил Хлусевич высказался о работе в сборной России под руководством Валерия Карпина

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал о работе в национальной команде под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Всё доступно и понятно. Понятные требования, понятно, что надо и не надо делать. Очень доступно. Штаб помогает», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд на Центральном республиканском стадионе в Душанбе завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Узбекистаном. Матч состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.