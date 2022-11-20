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«Манчестер Юнайтед» хочет повысить зарплату 18-летнего Гарначо в 10 раз

«Манчестер Юнайтед» хочет повысить зарплату 18-летнего Гарначо в 10 раз
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в ближайшее время должен получить предложение от клуба по новому контракту. Манкунианцы готовы платить 18-летнему вундеркинду € 57 тыс. в неделю. Сейчас он получает € 5,7 тыс., включая бонусы. Об этом сообщает The Sun.

В ноябре Гарначо, который играет за «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года, стал лучшим футболистом команды. Алехандро, являющийся воспитанником мадридского «Атлетико» и родившийся в Испании, предпочёл выступать за сборную Аргентины.

В нынешнем сезоне Гарначо в 11 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» хочет продлить его контракт до 2027 года. Текущий истекает через два сезона.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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