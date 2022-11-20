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Жозе Моуринью хочет подписать в «Рому» защитника «Барселоны»

Жозе Моуринью хочет подписать в «Рому» защитника «Барселоны»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью желает видеть в своей команде защитника «Барселоны» Эктора Бельерина. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Напомним, Моуринью раскритиковал одного из игроков за плохую игру в матче с «Сассуоло», а затем сообщил, что одному из своих игроков «нужно найти новый клуб». Вероятнее всего, речь идёт о правом защитнике Рике Карсдорпе.

27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022 года. В пяти матчах нынешнего сезона Эктор провёл на поле 321 минуту, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2023-го.

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