Луис Фелипе Сколари: Роналду ещё может дать Португалии шанс на чемпионате мира

Экс-тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал о совместной работе с форвардом Криштиану Роналду. Бразильский специалист возглавлял команду Португалии с 2003 по 2008 год.
«Я помню юношу, который играл у меня в 2003 году, он был очень требователен к себе, и это помогало ему становиться всё лучше с каждым днём. Я помню юношу, который ничему не позволял сломить себя. С ним было приятно находиться рядом, потому что он эффектный человек во всех смыслах. Когда смотришь на него, не знаешь, какой он человек на самом деле.
Я думаю, сейчас, в конце карьеры, он ещё может дать Португалии шанс в Катаре. Я бы хотел, чтобы он завершил свою карьеру на самом высоком уровне», — приводит слова Сколари официальный сайт ФИФА.
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26