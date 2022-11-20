Луис Фелипе Сколари: Роналду ещё может дать Португалии шанс на чемпионате мира

Экс-тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал о совместной работе с форвардом Криштиану Роналду. Бразильский специалист возглавлял команду Португалии с 2003 по 2008 год.



«Я помню юношу, который играл у меня в 2003 году, он был очень требователен к себе, и это помогало ему становиться всё лучше с каждым днём. Я помню юношу, который ничему не позволял сломить себя. С ним было приятно находиться рядом, потому что он эффектный человек во всех смыслах. Когда смотришь на него, не знаешь, какой он человек на самом деле.



Я думаю, сейчас, в конце карьеры, он ещё может дать Португалии шанс в Катаре. Я бы хотел, чтобы он завершил свою карьеру на самом высоком уровне», — приводит слова Сколари официальный сайт ФИФА.

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