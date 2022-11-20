Главный вокалист группы BTS исполнит гимн ЧМ-2022 на церемонии открытия турнира в Катаре

Главный вокалист южнокорейской группы BTS Чон Чонгук вместе с катарским певцом Фахадом Аль‑Кубайси исполнят официальный гимн чемпионата мира 2022 года в Катаре на церемонии открытия турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.



Песня под названием Dreamers («Мечтатели») прозвучит на стадионе «Эль‑Байт» (Эль‑Хаур) сегодня, 20 ноября. Начало церемонии открытия ЧМ-2022 запланировано на 18:00 мск.

Песня Dreamers доступна на канале Jaeguchi в YouTube.

Чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Хозяева турнира сыграют в группе А с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами. Финальный матч пройдёт на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.



Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.