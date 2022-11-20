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Роберт Левандовски: мечтаю забить гол на чемпионате мира в Катаре

Роберт Левандовски: мечтаю забить гол на чемпионате мира в Катаре
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Форвард сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, что мечтает забить гол на чемпионате мира в Катаре.

«Я думаю, это мой последний чемпионат мира.

Забить гол на этом турнире – большая мечта, ради её осуществления я собираюсь сделать всё возможное. Надеюсь, в Катаре это произойдёт», — приводит слова Левандовского пресс-служба ФИФА со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

В матчах отборочного турнира на чемпионат мира Левандовски поучаствовал в 13 голах сборной Польши, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Польская команда начнёт свой путь на турнире матчем с Мексикой в понедельник, 21 ноября. Лишь один раз из восьми на чемпионатах мира поляки начинали турнир с победы. Это произошло в 1974 году – польская сборная обыграла Аргентину со счётом 3:2.

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