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Узбекистан — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Узбекистан — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 20 ноября, в товарищеском матче сборная России встретится с национальной командой Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Узбекистан — Россия. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Матч Узбекистан — Россия обслужит бригада арбитров из Казахстана во главе с Данияром Сахи.

Ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча, прошедшая на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, завершилась ничьей со счётом 0:0. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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