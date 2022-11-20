Узбекистан — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 20 ноября, в товарищеском матче сборная России встретится с национальной командой Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Узбекистан — Россия. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Матч Узбекистан — Россия обслужит бригада арбитров из Казахстана во главе с Данияром Сахи.



Ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча, прошедшая на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, завершилась ничьей со счётом 0:0. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.