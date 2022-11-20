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Червиченко: раз не можем обыграть Таджикистан, то даже хорошо, что Россия не попала на ЧМ

Червиченко: раз не можем обыграть Таджикистан, то даже хорошо, что Россия не попала на ЧМ
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча сборных России и Узбекистана, который пройдёт сегодня, 20 ноября. Начало запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«В матче с Узбекистаном всё может быть даже хуже, чем с Таджикистаном. Но я бы не стал резко относиться к результатам — это контрольные матчи, где проверяются определённые связи между игроками и варианты игры. Конечно, мы хотим обыгрывать тех, кого, как нам кажется, должны обыгрывать на одной ноге. Но иногда не получается. С другой стороны, раз не можем обыграть Таджикистан у них дома, то хорошо, что не попали на чемпионат мира. Там можно было от кого-то и пять-шесть мячей пропускать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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