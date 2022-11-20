«Барселона» обратилась к тер Штегену и де Йонгу с просьбой пойти на снижение зарплаты

Испанской «Барселоне» по-прежнему необходимо реабилитировать ситуацию с финансами. Клуб не сможет подписывать новых футболистов в январе, если не расстанется с некоторыми из действующих и если не адаптирует зарплатный фонд под свои реалии. В связи с этим в клубе обратились к вратарю Марку-Андре тер Штегену и полузащитнику Френки де Йонгу с просьбой пойти на снижение зарплаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее стало известно, что «Барселона» готова в январе бесплатно попрощаться с нападающим Мемфисом Депаем. Однако нидерландец не собирается уходить из команды, если ему не поступит предложение от команды, играющей в Лиге чемпионов.
Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
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