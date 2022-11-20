Названы три футболиста, которые могут заменить Карима Бензема в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Карим Бензема из-за травмы не сможет помочь команде на чемпионате мира. У главного тренера Дидье Дешама есть трое игроков, которые могут заменить в составе действующего обладателя «Золотого мяча». Речь идёт об Антони Марсьяле («Манчестер Юнайтед»), Виссаме Бен-Йеддере («Монако») и Муссе Диаби («Байер»). Об этом сообщает журналист Робин Барнье в «Твиттере».

26-летний Марсьяль в семи матчах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

32-летний Бен-Йеддер отличился 10 раз и дважды отдал голевые передачи одноклубникам в 21 игре.

23-летний Диаби в 22 встречах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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