Роналду может провести вторую половину сезона в резервной команде «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может провести вторую половину сезона, тренируясь с резервным составом «красных дьяволов». Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на The Telegraph.



Сообщается, что такой вариант возможен, если стороны не согласуют расторжение контракта Роналду, который истекает летом 2023 года. Ранее португалец дал журналисту Пирсу Моргану скандальное интервью, в котором, помимо прочего, негативно отозвался о наставнике «Юнайтед» Эрике тен Хаге.



Согласно действующему соглашению Роналду получает £ 560 тыс. в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в истории манкунианцев. Это обстоятельство может усложнить переговоры о прекращении сотрудничества между сторонами. Если этого не произойдёт, «Юнайтед» продолжит выплачивать Роналду зарплату, но с основой клуба форвард тренироваться не будет, а проведёт остаток сезона с резервной командой.

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