Френки де Йонг обвинил «Барселону» в сливе информации про его контракт

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает, что утечка его контракта, произошедшая летом 2022 года, шла со стороны клуба.

«Утекла информация о моём контракте. Я не сливал её, и была только другая сторона, у которой также был контракт. Так что это должно было исходить от клуба, но я думаю, что в этом не было необходимости. Был шум о том, действителен ли мой контракт, потому что он подписывался при прежнем руководстве. Меня раздражало, что это сделал клуб, а я не имел на это влияния», — приводит слова де Йонга De Telegraaf.

Ранее стало известно, что в 2020 году де Йонг, как и Жерар Пике, Клеман Лангле и Марк-Андре тер Штеген, пошёл на понижение зарплаты, а разница должна была вернуться в виде бонусов в следующие годы.

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