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Форвард сборной Бразилии Ришарлисон назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
Ришарлисон
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Форвард сборной Бразилии и «Тоттенхэма» Ришарлисон назвал команды, которые, по его мнению, могут претендовать на победу в чемпионате мира в Катаре.

«На турнире много хороших команд. Например, действующие чемпионы – сборная Франции. Ещё выделю Бельгию, а также Аргентину, у них хорошая команда, которая выиграла Кубок Америки», — приводит слова Ришарлисона Eurosport.

В 38 матчах за национальную команду Бразилии Ришарлисон забил 17 голов.

Бразильская сборная на чемпионате мира выступит в группе G, где встретится с командами Камеруна, Сербии и Швейцарии.

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