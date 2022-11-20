Ромелу Лукаку не сыграет в первых двух матчах сборной Бельгии на ЧМ-2022

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит два первых матча национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре, сообщает AFP.
По информации источника, бельгийский форвард по-прежнему испытывает проблемы с левым бедром. Таким образом, Лукаку не сыграет в матчах сборной Бельгии с национальными командами Канады (23 ноября) и Марокко (27 ноября). В сборной рассчитывают, что нападающий сумеет восстановиться к заключительной игре группового этапа ЧМ-2022 с Хорватией, которая состоится 1 декабря.
Лукаку вернулся в «Интер» в летнее трансферное окно из «Челси», в который был продан миланским клубом годом ранее, на правах аренды. После возвращения бельгиец принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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