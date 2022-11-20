«Рубин» одержал волевую победу над «Уфой» в первом матче после ухода Леонида Слуцкого
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Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе проходил матч 19-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Уфа» и казанский «Рубин». Финальный свисток Ивана Сараева зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: точным ударом отметился полузащитник «Уфы» Иван Темников. В добавленное к первому тайму время счёт сравнял Виталий Лисакович. В концовке матча белорусский нападающий оформил дубль и принёс своей команде победу. Отметим, что это первая игра «Рубина» после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера.
«Рубин» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Уфа» с 18 очками остаётся на 14-й позиции. До зимней паузы командам осталось провести по матчу.
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