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«Его там чуть не разорвали». Шалимов рассказал, почему Мостовому не поставили памятник

«Его там чуть не разорвали». Шалимов рассказал, почему Мостовому не поставили памятник
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Бывший российский полузащитник Игорь Шалимов рассказал, почему экс-хавбеку «Сельты» Александру Мостовому не установили памятник.

«Памятник Александру Мостовому от «Сельты»? Его нет. Знаете почему? В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», он уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели! Мостовому сказали: «Пошёл на *** отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, *****, который сейчас рассказывает ходит», — сказал Шалимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

Напомним, Александр Мостовой был полузащитником «Сельты» с 1996 по 2004 год. Он завершил карьеру в 2005 году в составе «Алавеса». Сейчас 54-летний Мостовой тренирует клуб Медиалиги.

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