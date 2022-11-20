«Его там чуть не разорвали». Шалимов рассказал, почему Мостовому не поставили памятник

Бывший российский полузащитник Игорь Шалимов рассказал, почему экс-хавбеку «Сельты» Александру Мостовому не установили памятник.

«Памятник Александру Мостовому от «Сельты»? Его нет. Знаете почему? В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», он уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели! Мостовому сказали: «Пошёл на *** отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, *****, который сейчас рассказывает ходит», — сказал Шалимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

Напомним, Александр Мостовой был полузащитником «Сельты» с 1996 по 2004 год. Он завершил карьеру в 2005 году в составе «Алавеса». Сейчас 54-летний Мостовой тренирует клуб Медиалиги.