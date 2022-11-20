«Реал» не намерен платить за Беллингема требуемые € 150 млн

Мадридский «Реал» откажется от гонки за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, если немецкий клуб откажется продавать футболиста за € 100 млн. По сведениям, «шмели» хотят выручить за хавбека € 150 млн — сумму, которую «Реал» платить не готов. Об этом сообщает Sport.es.
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем принял участие в 22 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 100 млн.
В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной команды к нынешнему времени успел провести 17 матчей.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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