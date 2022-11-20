«ПСЖ» хочет подписать Салиба из «Арсенала». Игрок заинтересован в переходе

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба входит в сферу интересов «ПСЖ». Французский защитник заинтересован в переход в топ-клуб своей страны. Об этом сообщает Sport.fr.

21-летний Салиба стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, однако полноценным футболистом стартового состава «канониров» французский защитник стал лишь в нынешнем сезоне. На его счету участие в 14 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых он забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году, но «Арсенал» хочет предложить футболисту продление.

Напомним, «Арсенал» и «ПСЖ» занимают первые места в чемпионатах Англии и Франции.

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