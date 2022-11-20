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Травмированный Сергей Песьяков наблюдает за матчем Узбекистан — Россия с трибун

Травмированный Сергей Песьяков наблюдает за матчем Узбекистан — Россия с трибун
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Вратарь сборной России Сергей Песьяков, получивший травму в товарищеском матче со сборной Таджикистана (0:0) 17 ноября, полетел с командой в Узбекистан и наблюдает за контрольной встречей с трибун. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Для 33-летнего Песьякова матч с Таджикистаном, во время которого он провёл на поле восемь минут, стал первым в составе сборной России. Ранее он привлекался в заявку национальной команды, но на поле не выходил.

С июля 2017 года Песьяков выступает за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне он в 20 матчах во всех турнирах пропустил 30 мячей и трижды сыграл «на ноль».

«Ростов» ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте, набрав в 17 матчах 35 очков.

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