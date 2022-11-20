Дешам: Мбаппе получит больше свободы в сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о роли, которую отводит нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе в национальной команде на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Мбаппе — это футболист, которому необходима свобода, и я готов дать ему эту свободу. Килиан получит возможность самовыражаться на поле и более свободно играть на левом фланге. Однако у Мбаппе также будут определённые обязанности в защите, про которые нельзя забывать. Конечно, этих обязанностей у него будет меньше, чем у футболистов за ним», — приводит слова Дешама Téléfoot.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 подопечные Дидье Дешама сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.
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