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Роман Широков: буду ли смотреть матч открытия ЧМ? Наверное, есть дела поважнее

Роман Широков: буду ли смотреть матч открытия ЧМ? Наверное, есть дела поважнее
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Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что не знает, будет ли смотреть матч открытия чемпионата мира — 2022 в Катаре. В первой встрече мундиаля сборная Катара сыграет с национальной командой Эквадора.

«Буду ли я смотреть матч открытия чемпионата мира? Пока не знаю. Наверное, есть дела поважнее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Катар — Эквадор состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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