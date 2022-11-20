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Президент «ПСЖ» во время ЧМ в Катаре намерен уговорить Усмана Дембеле перейти в команду

Президент «ПСЖ» во время ЧМ в Катаре намерен уговорить Усмана Дембеле перейти в команду
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заинтересован в приглашении в команду нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Бизнесмен намерен во время чемпионата мира в Катаре встретиться с 25-летним футболистом сборной Франции, чтобы уговорить его перейти в свой клуб. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, Аль-Хелаифи хотел подписать Дембеле летом 2022 года, когда у него истёк контракт с «Барселоной», но Усман подписал новое соглашение с испанской командой до 2024 года. Летом 2023-го сумма отступных за Дембеле снизится со € 100 до € 50 млн.

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