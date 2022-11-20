Сборная России сыграла вничью с Узбекистаном, второй раз подряд завершив матч без голов

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Финальный свисток главного арбитра Данияра Сахи из Казахстана зафиксировал нулевую ничью.



В первой половине игры сборная России больше владела мячом, однако единственный реальный шанс открыть счёт имели хозяева поля: Эльдор Шомуродов прострелил на Фарруха Сайфиева, который пробил с нескольких метров – Антон Шунин выручил российскую команду.



Во втором тайме опаснейший момент возник у ворот команды Узбекистана: Арсен Захарян подкараулил ошибку защитника, вошёл в штрафную и нашёл передачей Александра Соболева, который пробил в угол ворот – голкипер Уткир Юсупов справился с ударом. В итоге открыть счёт командам не удалось – 0:0.

Отметим, что предыдущий матч сборной России с Таджикистаном также завершился нулевой ничьей.