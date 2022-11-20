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«Не надо поливать нас грязью». Дмитрий Баринов высказался о нулевой ничьей с Узбекистаном

«Не надо поливать нас грязью». Дмитрий Баринов высказался о нулевой ничьей с Узбекистаном
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Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов прокомментировал итоги товарищеской встречи с командой Узбекистана (0:0).

«Как себя беречь, когда представляется возможность играть за сборную? Не получишь травму сегодня, получишь в следующей игре. Накапливаются болячки.

Я не отмазываюсь из-за того, что мы не забили. Но конец года, все устают, мы тоже люди. На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после отстранения от официальных международных матчей подопечные Валерия Карпина провели три встречи: помимо игры с Узбекистаном, россияне встречались с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).

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