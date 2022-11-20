Валерий Карпин высказался о нулевой ничьей в матче сборной России с Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Узбекистаном. Встреча в Ташкенте завершилась со счётом 0:0.

«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.



Во втором тайме всё было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее, 17 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграли товарищескую игру с Таджикистаном, которая также закончилась ничьей — 0:0.