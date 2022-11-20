Карпин: не могу сказать, что Пиняев здорово вошёл в игру с Узбекистаном
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре Сергея Пиняева в товарищеском мачте с Узбекистаном (0:0), персональной опеке Эльдора Шомуродова, а также сравнил своего соперника со Словенией и Словакией, с которыми российские футболисты встречались в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
«Пиняев? Не оцениваю. Вышел, но не сказать, что здорово вошёл в игру. Это было непросто. Персонально не было установки, чтобы Джикия играл с Шомуродовым. Всё в зависимости от зоны.
Сборная Узбекистана примерно на уровне Словении и Словакии. То есть с теми командами, с которыми мы играли в отборе. Мальчиками для битья точно бы там не были», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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