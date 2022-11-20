Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов рассказал, как на месте болельщиков отреагировал бы на игру сборной России

Баринов рассказал, как на месте болельщиков отреагировал бы на игру сборной России
Комментарии

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после товарищеского матча с командой Узбекистана (0:0) рассказал, как отреагировал бы на игру национальной команды на месте болельщиков.

«Как реагировать болельщикам? Я отреагировал бы обычно. Понятно, что мы бежим сломя голову. Так как это товарищеские матчи. Впереди надо забивать, конечно. Соболев сегодня раза 3-4 мог забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Осенью 2022 года подопечные Валерия Карпина ранее провели ещё две товарищеские встречи: в сентябре россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а в ноябре сыграли нулевую ничью с командой Таджикистана (0:0).Напомним, Россия отстранена ФИФА от участия в официальных матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022