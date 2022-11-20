Баринов рассказал, как на месте болельщиков отреагировал бы на игру сборной России
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после товарищеского матча с командой Узбекистана (0:0) рассказал, как отреагировал бы на игру национальной команды на месте болельщиков.
«Как реагировать болельщикам? Я отреагировал бы обычно. Понятно, что мы бежим сломя голову. Так как это товарищеские матчи. Впереди надо забивать, конечно. Соболев сегодня раза 3-4 мог забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Осенью 2022 года подопечные Валерия Карпина ранее провели ещё две товарищеские встречи: в сентябре россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а в ноябре сыграли нулевую ничью с командой Таджикистана (0:0).Напомним, Россия отстранена ФИФА от участия в официальных матчах.
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